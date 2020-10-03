Об этом сообщает MMA Fighting со ссылкой на собственные источники в промоушне. 25-летний Ибрагимов пришел в UFC непобежденным, но после подписания контракта проиграл четыре боя подряд. Последнее поражение 27 сентября ему нанес бразилец Данило Маркес в рамках UFC 253.