UFC уволил российского бойца Хадиса Ибрагимова и еще троих человек.

Об этом сообщает MMA Fighting со ссылкой на собственные источники в промоушне. 25-летний Ибрагимов пришел в UFC непобежденным, но после подписания контракта проиграл четыре боя подряд. Последнее поражение 27 сентября ему нанес бразилец Данило Маркес в рамках UFC 253.

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  • Кроме Ибрагимова, уволены Мара Ромеро Борелла, Иури Алкантара и Джефф Хьюз.
  • До прихода в UFC у бойца было восемь побед в MMA.
  • Также Ибрагимов выиграл два золота на чемпионате Европы по боевому самбо.

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