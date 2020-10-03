UFC уволил российского бойца Хадиса Ибрагимова и еще троих человек.
Об этом сообщает MMA Fighting со ссылкой на собственные источники в промоушне. 25-летний Ибрагимов пришел в UFC непобежденным, но после подписания контракта проиграл четыре боя подряд. Последнее поражение 27 сентября ему нанес бразилец Данило Маркес в рамках UFC 253.
- Кроме Ибрагимова, уволены Мара Ромеро Борелла, Иури Алкантара и Джефф Хьюз.
- До прихода в UFC у бойца было восемь побед в MMA.
- Также Ибрагимов выиграл два золота на чемпионате Европы по боевому самбо.