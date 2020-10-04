На «Бойцовском острове» в Абу-Даби завершился турнир UFC Fight Island 4, на котором должен был выступить российский боец Роман Копылов. Поединок отменили из-за положительного теста Романа на коронавирус.

Внимание российских болельщиков переключилось на Нассурдина Имавова – дагестанца, выступающего за Францию. Он сражался с американцем Джорданом Уильямсом в предварительном карде. Бойцы провели в октагоне все три раунда, Имавов победил единогласным решением судей и одержал девятую победу подряд.

Смешанные боевые искусства Российский боец уволен из UFC после четырех поражений подряд 19 ЧАСОВ НАЗАД

Главные бои

В соглавном бою дрались тяжеловесы Йорган де Кастро (Кабо-Верде) и Карлос Фелипе (Бразилия). 25-летний бразилец был единогласно объявлен победителем по итогам трех раундов. Он серьезно превзошел соперника по значимым ударам (78 из 177 на 48 из 100).

Главный поединок был женским – 38-летняя Холли Холм из США вышла против мексиканки Ирен Алданы. Бывшая чемпионка промоушна Холм победила единогласным решением судей.

Нокауты

Итальянский легковес Луиджи Вендрамини в первом же раунде серией прицельных ударов прикончил Джессина Аяри.

Душко Тодорович из Сербии брутально расправился с Декуэном Таунсендом.

Еще один нокаут зафиксировали в бою Кайлера Филлипса и Габриэла Силвы – Филлипс методично уничтожал соперника, пока рефери не присудил победу.

Смешанные боевые искусства Хабиб сообщил, что Дэйна Уайт подготовил ему нечто особенное ВЧЕРА В 21:11