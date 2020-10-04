«Если Хабиб победит Гэтжи, вы получите бой с Ферюгсоном. Сейчас мы работаем над этим. Надеюсь, бой состоится – люди хотят его увидеть. Никакой поединок не срывался так часто, как этот, так что я немного боюсь пытаться снова. Что случится еще? На Землю упадет астероид?» – цитирует Уайта Sports Illustrated.