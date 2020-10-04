Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что бой Хабиба Нурмагомедов против Тони Ферюгсона до сих пор возможен.
«Если Хабиб победит Гэтжи, вы получите бой с Ферюгсоном. Сейчас мы работаем над этим. Надеюсь, бой состоится – люди хотят его увидеть. Никакой поединок не срывался так часто, как этот, так что я немного боюсь пытаться снова. Что случится еще? На Землю упадет астероид?» – цитирует Уайта Sports Illustrated.
- Бой между Хабибом и Тони срывался пять раз.
- В последний раз бойцы должны были подраться в апреле 2020 года, но пандемия коронавируса повлияла на планы UFC.