Австралийский боец UFC Бен Сосоли приговорен к 22 месяцам тюремного заключения.

Сосоли ударил мужчину в сентябре 2019 года, когда он работал вышибалой в баре Jacksons Lounge в Мельбурне. Буйному посетителю дважды отказали в обслуживании, но он возвращался в бар. Оба раза боец ММА провожал нарушителя на улицу, и закончилось все печально – тяжеловес сломал оппоненту челюсть, мужчине потребовалась операция на лице.

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Бен в суде ссылался на последствия смены часовых поясов и провокацию со стороны жертвы, но судья не зачла показания в качестве достойного оправдания. Как сообщает австралийское новостное агентство Associated Press, контракт бойца с UFC аннулирован.

  • Статистика Сосоли в MMA – 7-3. В UFC – 0-1.
  • Сосоли должен отбыть не менее 11 месяцев своего срока, прежде чем он сможет подать заявление об условно-досрочном освобождении.

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