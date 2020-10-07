Сосоли ударил мужчину в сентябре 2019 года, когда он работал вышибалой в баре Jacksons Lounge в Мельбурне. Буйному посетителю дважды отказали в обслуживании, но он возвращался в бар. Оба раза боец ММА провожал нарушителя на улицу, и закончилось все печально – тяжеловес сломал оппоненту челюсть, мужчине потребовалась операция на лице.