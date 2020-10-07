Российский боец Хабиб Нурмагомедов отметил в инстаграме двухлетнюю годовщину завоевания титула чемпиона UFC в легком весе в поединке против Конора Макгрегора.

«Для них это только бизнес, но не для меня. Это был вечер, когда разлетелись маски, и пара горцев писали историю в центре Вегаса кровью соперников», – написал Хабиб в инстаграме. Он прикрепил видео, на котором избивает ирландца в октагоне и предлагает поговорить, намекая на трэшток оппонента перед боем. «Это просто бизнес», – ответил тогда Конор.

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В сторис россиянин предложил всем запомнить день боя как «день разгрома» и сообщил, что готов был даже сесть в тюрьму, но только не проиграть.

  • Нурмагомедов будет защищать титул в бою с Джастином Гэтжи 24 октября в рамках UFC 254.
  • Гэтжи стал временным чемпионом после победы над Тони Фергюсоном.

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