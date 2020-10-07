«Для них это только бизнес, но не для меня. Это был вечер, когда разлетелись маски, и пара горцев писали историю в центре Вегаса кровью соперников», – написал Хабиб в инстаграме. Он прикрепил видео, на котором избивает ирландца в октагоне и предлагает поговорить, намекая на трэшток оппонента перед боем. «Это просто бизнес», – ответил тогда Конор.