Порноактриса Кендра Ласт предложила бойцу UFC Майку Перри 6 тысяч долларов, чтобы стать его секундантом в бою против Робби Лоулера.

Все началось со слов Перри: он пообещал человеку, который заплатит ему бо̀льшую сумму денег, одно из двух мест в своем углу в поединке против Лоулера – другое место уже забронировано за беременной девушкой бойца, Латори Гонсалес. Известный MMA-инсайдер Ариэль Хельвани рассказал о предложении Перри своим подписчикам в твиттере и добавил, что средневес UFC Даррен Тилл готов заплатить Майку 5 тысяч долларов.

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В реплаи пришла Кендра Ласт, которая заявила, что перебивает предложение Тилла: «Готова заплатить 6 тысяч долларов, чтобы быть в углу Перри. Могу также покрыть расходы Тилла на дорогу, чтобы мы оба пришли».

«Очевидно, этого не будет», – отшила предложение Ласт девушка Перри.

Кендра в 41 год имеет потрясную фигуру – о ее подвигах в спортзале можете прочитать в телеграм-канале про фитнес от автора Eurosport.

Поединок Перри – Лоулер пройдет 21 ноября в рамках турнира UFC 255.

Кендра Ласт имеет неразрывную связь со спортом: она обожает тренить, играть в баскетбол и спать с Хамесом Родригесом.

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