Бывший боец UFC Жорж Сен-Пьер рассказал, готов ли вернуться в октагон ради боя с Хабибом Нурмагомедовым.

«Зачем возвращаться? Но почему бы и нет? Мы живем только один раз. Это вопрос, который сейчас стоит передо мной. Я бы сказал, что сейчас нахожусь в лучшем возрасте. Буду ли я сожалеть, когда доживу до 50 лет? Я не знаю. Я более-менее удовлетворен. Понимаешь, что я имею в виду? Удовлетворение для спортсмена – это смерть. Конец. В плане камбэка я нахожусь в состоянии, в котором я не уверен. Звезды должны сложиться идеально», – туманно ответил канадец TSN.

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«Если я когда-нибудь вернусь, то не буду драться много. Если я вернусь, это будет ради одного боя. И мне нужна самая большая рыба. Главного парня прямо сейчас зовут Хабиб. Для бойца самое захватывающее – это выйти против парня, который кажется непобедимым. У него аура непобедимости. Но в то же время это самое страшное, что можно сделать.

Когда я ушел на пенсию, мы пытались договориться. Я пошел ва-банк. Я пытался организовать наш бой, но в UFC не захотели этого сделать. Прошло два года. Я не знаю, передумают ли в UFC. Даже если так, звезды должны сложиться», – цитирует Жоржа ESPN.

Нурмагомедов будет защищать титул в бою с Джастином Гэтжи 24 октября в рамках UFC 254.

Ранее представители Хабиба говорили о его желании уйти из спорта со статистикой 30-0 – в случае победы над Гэтжи россиянин будет непобедим в 29 поединках.

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