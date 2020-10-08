Ходатайство российского бойца MMA Вячеслава Дацика об условно-досрочном освобождении было удовлетворено, сообщается на сайте Тосненского суда Ленинградской области.

В декабре 2019 года Дацика задержали на границе с Эстонией. Двое мужчин незаконно пересекли границу России по руслу реки Нарва на участке пограничной заставы. Их нашли эстонские пограничники и передали российским коллегам.

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Как позже объяснила супруга бойца, он пытался помочь своему другу Дмитрию перебраться через границу, но вскоре был задержан пограничниками. В июне 2020-го Вячеслава приговорили к году тюрьмы.

Постановление об удовлетворении ходатайства Дацика было вынесено 2 октября и вступит в силу 13 октября в том случае, если не будет обжаловано.

Последний на данный момент поединок Дацик провел против французского кикбоксера Жерома Ле Банне и был нокаутирован во втором раунде.

Всего на профессиональном ринге 39-летний Дацик провел 13 боев и одержал пять побед.

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