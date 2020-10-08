Боец UFC Ислам Махачев дал интервью ютьюб-каналу «Руки Выше», где рассказал много интересного. Ниже – главное из беседы с Махачевым, который 24 октября проведет поединок против Рафаэля Дос Аньоса.

Про бой с Дос Аньосом

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Когда позвонили и предложили бой с Дос Аньосом, я обрадовался. Это было пару месяцев назад. Просто сказали: может быть, потенциальный соперник. Я сразу сказал своим – если вдруг предложат, сразу соглашаемся. И ждал, никому особо даже не говорил. Думал: согласится, не согласится, 50 на 50. У него, я слышал, идет пробная сгонка веса, он хочет попробовать на 70 кг. Но сейчас уже все решено, контракты подписаны.

Он – чемпион-легенда, это 100 процентов. Потому что он очень хорошо показал себя в легком весе, почти со всеми подрался и завоевал пояс. А потерял его, можно сказать, нелепо – нормально вел бой с Эдди Альваресом, но пропустил удар. И как-то у него потом не пошло. Он перешел в полусредний вес и там опять хорошо себя показал. Все его поражения, кроме последнего, только от топовых и очень крепких ребят.

Ислам Махачев Фото: Getty Images

Почему мне так долго не давали топовые бои? Моя мысль – она ничем не доказана, но я просто думаю, что Хабиб – чемпион, и все понимают, что мы не будем драться. И не спешат меня продвигать, давать мне топов, чтобы я выигрывал у пацанов, которые идут на хороших сериях. Просто я зайду в топ и там буду бить каких-то претендентов, и дивизион будет неинтересным. Но точно я не могу сказать. Думаю, до титульника мне осталось максимум 3 боя. Потому что сейчас у меня серия из шести побед, а девяти, я думаю, достаточно.

Про сравнения с Хабибом

Мне от этого не плохо. Наоборот, пусть сравнивают меня с чемпионом. Его улучшенная версия? Точно могу сказать, что есть моменты, в которых Хабиб меня превосходит. В плане прессинга, например. Я вообще не видел ни у кого такого прессинга. С первой до последней минуты у него одно и то же количество сил. Каждый раунд меняй ему соперников – он будет так же цепко держать любого.

В начале, когда я только пришел в зал, даже в пару с ним не становился. Потому что он был намного лучше меня во всем. Когда я пришел именно к Абдулманапу, мне было лет 16, наверное. Тогда Хабиб уже выигрывал бои. Я старался ездить на сборы, и много было таких ребят, уже бойцов, у которых были профессиональные поединки. А я был просто молодой пацан.

Про учебу с братом Хабиба

Абубакар был на 3 года старше меня – старше вообще всех в классе. Он был непослушный, постоянно в каких-то разборках. Умудрялся с одноклассниками Хабиба драться. Но меня он не запаривал, хотя вытворял что попало. Помню, как Абдулманап приходил и часто бил Абубакара за его поведение. Мог его прямо из центра драки вытащить. А учителя Хабибу жаловались, чтобы он его как-то успокоил. Но он до сих пор этого не может.

Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев Фото: Instagram

Думаю, сейчас драк в школах стало меньше, но по-любому это есть. Потому что сейчас все дети у нас в республике тренируются. И, наверное, по-любому каждый хочет показать себя и свою школу борьбы. Раньше, помню, были разборки класс на класс, школа на школу. Прямо вся школа собиралась и шла в другую школу. Сейчас уже давно не слышал про такое.

Что может стать причиной конфликтов? По-разному бывает. Раньше это было так: ты с кем-то повздорил, вы отошли за школу, подрались – и все. В 90% случаев вы после этого – очень хорошие друзья, в следующий раз он уже вместе с тобой идет на разборку.

А сейчас улица как-то изменилась. Какие-то перестрелки, даже дети начинают стрелять, ножи… Сейчас часто слышу, и не только в Дагестане, везде, что кто-то кого-то ударил ножом. Раньше я даже не помню, что кого-то ранили ножом. На кулаках подрались, пожали руки. Это обязательно. Все ждали, пока они пожмут руки и разойдутся. И ты уже не враждуешь с ним. А вот когда кто-то пострадал, кого-то ударили ножом – потом его родственники злые, и так это переходит уже в большой конфликт.

Последний поединок Махачева датирован 7 сентября 2019 года – тогда Ислам на турнире UFC 242 единогласным решением судей победил бразильца Дави Рамуса.

Всего на счету Махачева 19 поединков по правилам MMA (+18, -1).

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