Ирландский боец MMA Конор Макгрегор заявил, что готов подраться с Дастином Порье под эгидой UFC.
«Привет, Дастин. Я принял предложение UFC о бое с тобой, но сказал, что поединок должен состояться в 2020 году. Я буду готов к 21 ноября, учитывая недавние травмы, а также в любую дату в декабре – 12-го или 19-го числа.
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Кроме того, я пожертвую 500 тысяч долларов в фонд Good Fight Foundation», – написал Макгрегор в твиттере.
- Ранее ирландец анонсировал благотворительный поединок с Порье в Ирландии 12 декабря.
- Конор и Дастин уже встречались – в 2014 году. Победу нокаутом в первом раунде одержал Макгрегор.
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