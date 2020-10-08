«Я бы выбрал Гэтжи. Конечно, это будет тяжелый бой для обоих. Думаю, Гэтжи имеет нужный набор навыков, чтобы побить Хабиба. Не только набор, но у него также есть смелость и характер для этого.

Очень важно прессинговать все время, не отступать назад. Гэтжи хорошо борется, умеет держать хороший темп, у него есть мощь. Это будет крутой бой. Многие считают, что Хабиб просто переедет Джастина, но я вижу, что это будет очень равный бой. Шансы 50 на 50», – цитирует Лобова Sportbox.