Ирландский боец русского происхождения Артем Лобов дал прогноз на бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.
«Я бы выбрал Гэтжи. Конечно, это будет тяжелый бой для обоих. Думаю, Гэтжи имеет нужный набор навыков, чтобы побить Хабиба. Не только набор, но у него также есть смелость и характер для этого.
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Очень важно прессинговать все время, не отступать назад. Гэтжи хорошо борется, умеет держать хороший темп, у него есть мощь. Это будет крутой бой. Многие считают, что Хабиб просто переедет Джастина, но я вижу, что это будет очень равный бой. Шансы 50 на 50», – цитирует Лобова Sportbox.
- Титульный поединок Хабиба против Гэтжи пройдет 24 октября.
- В 2020 году Нурмагомедов еще не выходил в октагон.
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