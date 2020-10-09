26-летняя американка показала, как в красном купальнике-бикини загорает на бортике бассейна. «Ревность – это любовь и ненависть одновременно», – подписала пост Пейдж, которая на карантине запустила эротический флешмоб вместе с мужем – Остином Вандерфордом. Супруги выполняли повседневные дела без одежды и показывали это в инстаграме.