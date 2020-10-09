Боец смешанных единоборств Пейдж Ванзант, ранее выступавшая в UFC, выложила в инстаграм очередное фото пикантного характера.
26-летняя американка показала, как в красном купальнике-бикини загорает на бортике бассейна. «Ревность – это любовь и ненависть одновременно», – подписала пост Пейдж, которая на карантине запустила эротический флешмоб вместе с мужем – Остином Вандерфордом. Супруги выполняли повседневные дела без одежды и показывали это в инстаграме.
«Начни уже сниматься в Playboy», – посоветовал Ванзант один из подписчиков в комментариях. Остальные фолловеры реагируют схожим образом и оставляют под фотографией хештэг FanZant – аллюзия на слово «фанат» и фамилию бойца.
- На счету Ванзант восемь поединков в UFC (+5, -3).
- Летом 2020 года Пейдж покинула UFC и подписала контракт с промоушном кулачных боев.