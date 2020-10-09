Ирландский боец UFC Конор Макгрегор, кажется, снова ушел из спорта не навсегда – в начале лета 2020-го он в третий раз объявил о завершении карьеры. Сначала ему опять не поверили, потом появились сомнения: прошло больше трех месяцев, а Ноториус так и не анонсировал новый бой. Может, на этот раз он действительно закончил?

Похоже, все-таки нет, а Конор сделал привычный финт. Сначала он поскандалил с главой UFC Дэйной Уайтом о бое с боксером Мэнни Пакьяо, слил переписку с боссом и стал работать над организацией реванша с Дастином Порье. Ирландец рассорился с промоушном и решил сделать все самостоятельно, а американский соперник согласился. Бойцы даже назначили дату и выпустили официальный анонс ивента.

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«Спарринг по боевым искусствам в помощь благотворительности. Дублин, 12 декабря 2020 года. Бесплатная трансляция. Скоро будет объявлен список благотворительных организаций. Все пожертвования приветствуются», – говорилось на афише.

Разумеется, Уайту не понравилось подобное самоуправство, и он предложил им все-таки остаться под эгидой UFC и подраться в январе 2021-го. Покладистый Дастин дал согласие, а Конор поставил промоушну условие – он хочет ноябрь или декабрь.

«Привет, Дастин. Я принял предложение UFC о бое с тобой, но сказал, что поединок должен состояться в 2020 году. Я буду готов к 21 ноября, учитывая недавние травмы, а также в любую дату в декабре – 12-го или 19-го числа, – написал Макгрегор и не отказался от идеи благотворительности: – Кроме того, я пожертвую 500 тысяч долларов в фонд Good Fight Foundation».

Неконфликтного Порье снова все устроило. «Сделаем это! Добрый парень, мы потратим пожертвование на открытие академии бокса и ММА на окраине города, где мы выросли с Даниэлем Кормье, чтобы у детей была возможность учиться и получать хорошие оценки», – ответил Дастин.

Итак, ноябрь-декабрь 2020-го! Правда, с Конором никогда нельзя быть в чем-то уверенным.

Конор и Дастин уже встречались – в 2014 году. Победу нокаутом в первом раунде одержал Макгрегор.

И Конор, и Дастин были побеждены Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018-го и сентябре 2019-го соответственно.

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