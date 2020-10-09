Коуч выложил переписку с Шоном Шелби – организатором боев промоушна. Тот жалуется, что слишком много легковесов внутри организации поднимаются в полулегкий дивизион, и для ирландского бойца пока банально нет места. В итоге Макгрегор все же пробился в UFC в 2013 году и за несколько лет стал главной звездой промоушна, выиграв титулы в легком и полулегком весе.