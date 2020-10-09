Тренер ирландского бойца Конора Макгрегора Джон Кавана рассказал, как в 2012 году UFC отверг ирландца.
Коуч выложил переписку с Шоном Шелби – организатором боев промоушна. Тот жалуется, что слишком много легковесов внутри организации поднимаются в полулегкий дивизион, и для ирландского бойца пока банально нет места. В итоге Макгрегор все же пробился в UFC в 2013 году и за несколько лет стал главной звездой промоушна, выиграв титулы в легком и полулегком весе.
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- Конор Макгрегор не дрался с января, а летом вообще объявил о завершении карьеры – уже в третий раз.
- Осенью он договорился о поединке с Дастином Порье вне UFC – но Дэйна Уайт предложил им драться в рамках промоушна.
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