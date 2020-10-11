В Абу-Даби завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 5, в предварительном карде которого участвовал российский спортсмен Тагир Уланбеков.

Он дебютировал в UFC поединком против бразильца Бруно Силвы и победил единогласным решением судей по итогам трех раундов. Уланбеков тренироваался у скончавшегося Абдулманапа Нурмагомедова и посвятил ему победу.

Хабиб – Гэтжи Хабиб философски ответил на вопрос UFC, останется ли он чемпионом ВЧЕРА В 05:46

«Никогда не забывайте тех, кто был рядом с вами с начала вашего пути, и успех никогда не покинет вас! Спасибо за все, тренер», – написал боец в инстаграме.

Отреагировал и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов: «Очень рад за тебя, брат. Отец был бы доволен тобой. Хороший и тяжелый бой, после которого ты вырастешь как боец, ведь опыт – это очень важно в нашем деле».

Грузинский боец Гига Чикадзе нанес поражение венесуэльцу Омару Моралесу – тот впервые проиграл в UFC. Победу зафиксировали судьи единогласным решением.

В соглавном бою сошлись бразилец Эдсон Барбоза и представитель Финляндии Макван Амирхани. Представитель Бразилии также победил единогласным судейским решением и прервал неудачную серию из трех проигрышей.

Нокаут пришелся на главный поединок вечера между бразильцем Марлоном Мораесом и американцем Кори Сэндхагена. Во втором раунде был зафиксирован технический нокаут от бойца из США.

Тагир Уланбеков выступает в наилегчайшей весовой категории.

Его статистика – 13 побед и одно поражение.

Смешанные боевые искусства UFC отшил Конора в 2012 году – в промоушне не нашли для него места ВЧЕРА В 15:40