В Абу-Даби завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 5, в предварительном карде которого участвовал российский спортсмен Тагир Уланбеков.
Он дебютировал в UFC поединком против бразильца Бруно Силвы и победил единогласным решением судей по итогам трех раундов. Уланбеков тренироваался у скончавшегося Абдулманапа Нурмагомедова и посвятил ему победу.
«Никогда не забывайте тех, кто был рядом с вами с начала вашего пути, и успех никогда не покинет вас! Спасибо за все, тренер», – написал боец в инстаграме.
Отреагировал и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов: «Очень рад за тебя, брат. Отец был бы доволен тобой. Хороший и тяжелый бой, после которого ты вырастешь как боец, ведь опыт – это очень важно в нашем деле».
Грузинский боец Гига Чикадзе нанес поражение венесуэльцу Омару Моралесу – тот впервые проиграл в UFC. Победу зафиксировали судьи единогласным решением.
В соглавном бою сошлись бразилец Эдсон Барбоза и представитель Финляндии Макван Амирхани. Представитель Бразилии также победил единогласным судейским решением и прервал неудачную серию из трех проигрышей.
Нокаут пришелся на главный поединок вечера между бразильцем Марлоном Мораесом и американцем Кори Сэндхагена. Во втором раунде был зафиксирован технический нокаут от бойца из США.
- Тагир Уланбеков выступает в наилегчайшей весовой категории.
- Его статистика – 13 побед и одно поражение.