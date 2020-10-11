Нокаут с турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Island 5 обязан претендовать на звание лучшего нокаута в истории.

Отличился американец Хоакин Бакли в бою против другого представителя США Импу Касанганая. Бакли пробил по его корпусу левой ногой, Касанганай поймал ее в захват, но тот сориентировался и сокрушительно ударил правой ногой с разворота в прыжке. Соперник тут же упал на канвас, бой объявили завершенным.

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В официальном аккаунте UFC в твиттере нокаут от Бакли удостоился высокой похвалы – его назвали самым невероятным в истории промоушна. Вот два видео с разных ракурсов, чтобы насладиться в полной мере:

Статистика Бакли в MMA – 11 побед и три поражения.

Касанганая победил восемь раз и потерпел от Бакли первое поражение.

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