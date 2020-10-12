Российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян назвал шестерку лучших бойцов смешанных единоборств в истории России. 27-летнему Яну предложили составить рейтинг из пяти бойцов, не включая в него себя, но Петр вспомнил шестерых.

«Федор [Емельяненко], Хабиб [Нурмагомедов]. Магомед Исмаилов тоже нормально исполняет: делает шум, гам. Забит [Магомедшарипов], Александр Волков… Вадим Немков достойный, крепкий боец. У нас очень много хороших бойцов, топ-5 сложно составить», – сказал Ян в интервью ютьюб-каналу «Ушатайка». Ранее он назвал американского полутяжеловеса Джона Джонса лучшим бойцом UFC.

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