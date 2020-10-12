Российский боец MMA Владимир Минеев дал интервью, где порассуждал на разные – как спортивные, так и политические – темы. Ниже – самые интересные цитаты спортсмена.
О бое с Емельяненко
Сейчас он пропал. Забудьте про Емельяненко! Его нет. Он вычеркнулся сам. Зачем говорить об этом?
Кого позовет на политические дебаты
Жириновского. Он яркий. У него можно многому научиться. Гасить? Гасить не то слово. Там нужно быть лучше и объективнее. Стать президентом России или чемпионом UFC? Президентом России! Это же существеннее.
С кем хочет подраться
Интересны Чимаев, Уиттакер и Шлеменко. Ты ожидал услышать фамилию Чимаева? Ну он сейчас набирает обороты. Ничего личного. Этот бой нужнее мне, – сказал Минеев в интервью Анару Ибрагимову с ютьюб-канала oSporte TV..
- В апреле Минеев сообщил о подписании контракта на боксерский бой с Емельяненко.
- Однако Александр, проиграв в июле Магомеду Исмаилову по правилам MMA, перестал появляться в публичном пространстве.