«Этот проект привлечет к Конору много внимания. Я не хочу ему этого отдавать. Я никогда не дам ему этого, даже если они предложат мне 5 миллиардов долларов. Даже если они отдадут мне UFC, я никогда этого не сделаю. В истории с Макгрегором все кончено. 6 октября я прикончил его и закончил все, что с ним связано. У меня новые вызовы – Дастин Порье, теперь Джастин Гэтжи. Посмотрим, кто станет следующим, но я не думаю, что это будет Конор Макгрегор», – рассказал Хабиб ESPN.