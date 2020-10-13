Российский боец Хабиб Нурмагомедов рассказал о возможности участия в шоу с Конором Макгрегором.
Ранее Дэйна Уайт рассказал, что чемпион UFC согласился на проект, но передумал из-за выступлений Конора в твиттере. Бойцов хотели задействовать в реалити под названием The Ultimate Fighter – Нурмагомедов и Макгрегор должны были возглавить команды бойцов и сойтись в финальном поединке.
«Этот проект привлечет к Конору много внимания. Я не хочу ему этого отдавать. Я никогда не дам ему этого, даже если они предложат мне 5 миллиардов долларов. Даже если они отдадут мне UFC, я никогда этого не сделаю. В истории с Макгрегором все кончено. 6 октября я прикончил его и закончил все, что с ним связано. У меня новые вызовы – Дастин Порье, теперь Джастин Гэтжи. Посмотрим, кто станет следующим, но я не думаю, что это будет Конор Макгрегор», – рассказал Хабиб ESPN.
- В рамках UFC 264 24 октября Хабиб подерется с американцем Джастином Гэтжи.
- Нурмагомедов проведет защиту титула в легком весе.