Бойцы MMA ответили на вопрос, вредит ли секс при подготовке к поединкам. Все сошлись во мнении, что половая жизнь до боя скорее дает преимущество, чем наоборот.

«Тебе определенно нужно захаживать в спальню. Это повышает выносливость, укрепляет кардио. Да, вы потеряете немного тестостерона, но в следующий раз увеличите его уровень в несколько раз больше. Я думаю, в воздержании есть определенная наука, но я не зря король кардио», – сказал Колби Ковингтон.

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«Я не верю, что секс перед боем наносит вред. Вокруг бокса и MMA столько мифов, что многие начинают в это верить. Не знаю, есть ли какие-то научные подтверждения, но сейчас многие воспринимают это как факт. Уж слишком часто мы слышим об этом», – поделилась мнением Джиллиан Робертсон.

«Конечно, секс не вредит, это просто глупо. Если ты не используешь это преимущество – проиграешь тому, кто это делает. Тестостерон очень важен для боев и для любых других дел. Отсюда вся сила мужчин, это главный аргумент в споре мужчин и женщин. Вот почему мужчины не дерутся с девушками – у девушек нет тестостерона. Он дает силу, скорость и все остальное. Чем больше секса перед поединком – тем лучше. Естественно, не прямо перед выходом в октагон, но в недели подготовки – абсолютно», – выдал Артем Лобов.

«У меня нет проблем по этому поводу. Если мы с мужем чувствуем себя хорошо, можно прекрасно провести ночь, а на следующий день выдать классный поединок. И, кстати, потом отпраздновать», – поделилась Маккензи Дерн.

«Если вы не делаете этого в день боя – все нормально. Я думаю, это больше работает против парней – я читала некоторые исследования. Думаю, дело в том, что, если у вас были лишения при подготовке, вам будет легче бороться. Но это не обязательно повлияет на вашу производительность. Скорее на настрой: «Я многим пожертвовал ради этого, так что собираюсь съесть твою гребаную голову». Говорят, девушкам это помогает быть активными», – рассказала Синтия Кальвильо в интервью Джеймсу Линчу.

Кампания Лобова в UFC оказалась не самой удачной – две победы и пять поражений. Теперь он выступает в промоушне кулачных боев Bare Knuckle FC – там Артем дважды выиграл и один раз проиграл.

Статистика Ковингтона в MMA – 15 побед и два поражения.

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