Российский боец MMA Александр Емельяненко высказался о предстоящем поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.
«Гэтжи хорошо бьет и борется. Неизвестно, в какой форме подойдет к этому бою Хабиб, насколько он будет заряжен на победу. Ему придется тяжело. Хабиб наиболее близок к первому поражению.
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Ринг уравнивает всех. Никакой разницы, где драться, нет: хоть в Абу-Даби, хоть в Москве, хоть в Дагестане. Если боец готов, он победит. Но у россиянина может возникнуть недооценка соперника. Тем не менее, будем держать кулаки за Хабиба», – цитирует Емельяненко Vseprosport.
- Бой Хабиб – Гэтжи состоится 24 октября на Бойцовском острове в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254.
- Ранее Нурмагомедов дважды защищал титул лучшего легковеса UFC в поединках с Конором Макгрегором и Дастином Порье.
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