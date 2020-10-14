Бойцы UFC Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон снова жестко высказались друг о друге в медиа и социальных сетях, причем первым начал российский чемпион в легком весе. Правда, в интервью, а не просто так.
«Тупость, тупость. Я давно говорил: «Тони мне нравится, но он тупой парень». Он постоянно говорит обо мне, а зачем? «Я размажу тебе лицо» и так далее. Джастин Гэтжи в мае размазал тебе все, что только можно. Зачем ты говоришь обо мне?», – сказал 32-летний Хабиб в комментарии ESPN.
Американец отреагировал на слова Нурмагомедова в твиттере. «Скоро увидимся, тупица. Ты не можешь нормально двигаться, а твои кондиции – отстой. Ты плохо себя чувствуешь только потому, что поступил плохо», – написал Фергюсон. Также он тэгнул Али Абдель-Азиза – менеджера Хабиба и Гэтжи – и написал, что хотел бы подраться с обоими.
- Бой Хабиба и Фергюсона срывался пять раз, последний – в мае, из-за закрытых границ в разгар пандемии коронавируса. Вместо Нурмагомедова в октагон вышел Гэтжи и победил.
- Бой Хабиба с Гэтжи состоится 24 октября.