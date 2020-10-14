По мнению специалиста, такой сценарий возможен только в одном случае – если Конор вернется с победой. Дэйна Уайт уговорил Ноториуса провести бой с Дастином Порье под эгидой UFC, и ирландец обязан побеждать, если рассчитывает на реванш с Нурмагомедовым. «Конор сказал, что его камбэк должен произойти до конца этого года. Подумайте об этом – Хабиб не будет драться после апреля следующего года. Так что, если звезды сойдутся правильно, основываясь на том, что говорит Конор – он может пожелать [реванш] в следующем году. Он должен победить Дастина, и тогда, очевидно, это обретет смысл.