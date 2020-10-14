Тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес предположил, что россиянин может подраться с Конором Макгрегором во второй раз.
По мнению специалиста, такой сценарий возможен только в одном случае – если Конор вернется с победой. Дэйна Уайт уговорил Ноториуса провести бой с Дастином Порье под эгидой UFC, и ирландец обязан побеждать, если рассчитывает на реванш с Нурмагомедовым. «Конор сказал, что его камбэк должен произойти до конца этого года. Подумайте об этом – Хабиб не будет драться после апреля следующего года. Так что, если звезды сойдутся правильно, основываясь на том, что говорит Конор – он может пожелать [реванш] в следующем году. Он должен победить Дастина, и тогда, очевидно, это обретет смысл.
Сначала мы должны пройти Гэтжи, но затем мы посмотрим, что предложит UFC. Мы можем хотеть кого угодно, верно? Но если UFC не предложит нам этот бой, мы его не получим. Мы должны победить и тогда мы увидим, что нам предложит Дэйна», – цитирует Мендеса The Sun.
- Бой Хабиба с Гэтжи состоится 24 октября.
- Дата поединка Конора и Порье пока не определена.