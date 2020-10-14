Бывший боец UFC Пейдж Ванзант порадовала подписчиков в инстаграме новым ярким фото.

Летом девушка ушла из UFC, где проиграла 4 из 6 последних поединков, и подписала контракт с промоушном кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship на четыре драки. Не хочется даже думать, что с прекрасной Пейдж могут сделать драки на кулаках, но пока она не провела ни одного поединка – можно наслаждаться ее фото с отдыха на пляже.

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  • В 2018 году Ванзант сделала операцию по увеличению груди.
  • В том же году она выпустила книгу-автобиографию.
  • Статистика Пейдж в MMA – 8-5.

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