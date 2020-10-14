UFC опубликовал обновленный рейтинг бойцов без учета весовых категорий.

Российские бойцы в топе – Хабиб Нурмагомедов и Петр Ян – остались на своих позициях. Чемпион промоушна в легком весе занимает второе место и уступает только американцу Джону Джонсу. Парадоксально, что Джонс при этом не представлен ни в одном из весовых рейтингов – он отказался от титула в полутяжелом весе и с тех пор не выходил в октагон.

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Чемпион легчайшей категории Петр Ян остался на десятой строчке. Из изменений: средневес Роберт Уиттакер поднялся на две строчки и теперь занимает 12-ю позицию. Дейвесон Фигередо и Тони Фергюсон понизились на 13-е и 14-е место соответственно. С рейтингом можно ознакомиться на сайте промоушна.

  • Хабиб Нурмагомедов будет защищать титул в поединке против Джастина Гэтжи.
  • Бой состоится 24 октября.

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