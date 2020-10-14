Российские бойцы в топе – Хабиб Нурмагомедов и Петр Ян – остались на своих позициях. Чемпион промоушна в легком весе занимает второе место и уступает только американцу Джону Джонсу. Парадоксально, что Джонс при этом не представлен ни в одном из весовых рейтингов – он отказался от титула в полутяжелом весе и с тех пор не выходил в октагон.