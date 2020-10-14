Следующим соперником чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна станет американец Алджамейн Стерлинг.
Об этом сообщил президент промоушена Дэйна Уайт. Титульный бой Яна и Стерлинга пройдет 12 декабря в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 256.
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- Контракты на бой еще не подписаны, но переговоры со спортсменами близки к завершению.
- Ян завоевал титул чемпиона UFC в июле 2020 года, победив бразильца Жозе Алдо.
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