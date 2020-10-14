Российский боец MMA Александр Шлеменко рассказал о своем опыте борьбы с людьми, распивающими на улицах алкогольные напитки.

«Как и «Лев Против», я проводил рейды, только один с двухлетним сыном. Пытался совершенно цивилизованно, нормально разговаривать с людьми, которые употребляют, объяснять им, что они нарушают. Я посмотрел несколько выпусков «Лев Против», и могу их понять. Вы подходите к пьяному человеку – а пьяному же море по колено. Он ведет себя неадекватно, нарушает. Вы говорите ему совершенно на нормальном языке и делаете ошибку.

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Вы пытаетесь говорить с человеком на языке, на котором он не разговаривает. Говорить: «Пожалуйста, не распивайте здесь спиртные напитки». А он вам сразу: «Че? Пошел отсюда». Поверьте, более эффективно было бы подлететь к нему, дать по сраке и сказать: «Пошел отсюда сам». В этом и сложность. Если ты – человек образованный, спускаться на уровень ниже тяжелее. У меня точно так же было. Особенно с девушками. На меня кидались пьяные женщины с колясками.

Они сидят, распивают пиво, курят, стоит коляска. Мой сын рядом. Нет, не было каких-то драк, но я им объясняю: «Вы делаете неправильно». Они мне: «Да-да-да». Говорю: «Вы нарушаете. Тут не только ваши дети, но и другие дети». А они: «Какие дети здесь гуляют?» Я им: «Мой сын здесь гуляет. Я не хочу, чтобы он видел, как вы нарушаете закон, распиваете на детской площадке». Что мы видим? Опять: «Да-да-да-да». Я говорю: «Выкиньте свое пиво». А она мне: «Нет, не выкину». Я не сдержался, схватил бутылку и выкинул. Так она на меня полетела! Я отошел, отодвинул ее. Хорошо, что ее парень был там. Парни более сговорчивы в этой ситуации. Сказал ему: «Успокой свою жену». Он и успокоил. Вы собираетесь говорить с пьяным человеком на нормальном, трезвом, адекватном языке? Это нереально.

Александр Шлеменко Фото: Instagram

Мне стыдно иногда за то, что приходится делать. Опускаться на уровень этих людей. Могу еще одну ситуацию рассказать, про одну девушку. Девушка внаглую курит в лифте. Это запрещено. Я с тремя детьми. Она пьяная, с бутылкой пива. Я делаю совершенно нормальное замечание, говорю: «Девушка, зачем вы это делаете? Потушите сигарету». У нее такой взгляд... Отвечает: «Ты че тут, чертила, стоишь?» И вышла. Говорю ей: «Девушка, вы неправы». Мне пришлось опуститься на ее уровень. Я догнал эту девушку, взял у нее бутылку пива и вылил ей на голову. Мне стыдно, я никого не призываю делать так же. Я не спорю, мои действия хулиганские, но я ее хоть чуть-чуть остудил. Нельзя себя так вести, нельзя при детях ругаться матом на нормально общающегося отца этих детей, когда ты делаешь реально неправильные вещи. Ты куришь в лифте и тебе плевать на то, что человек делает тебе нормальное замечание. Я знаю, они все любят говорить: «Вот, у нас проблемы...»

С мужчинами проще. Женщин бить нельзя, можно только пиво вылить на голову. Мужчину же можно не бить, а немного скрутить, придержать, взять за голову, чтобы он понял силу, или как-то посмотреть на него. Мужчина же понимает, что может получить, ему нужно просто дать понять это. Не нужно даже бить. Если мужчина понял, что он сейчас получит, то он успокоится, если не совсем дурачок и не в совсем неадекватном состоянии», – приводит слова 36-летнего Шлеменко «Спорт-Экспресс».

Шлеменко провел 73 поединка по правилам смешанных единоборств (+59, -13, без результата – 1 поединок).

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