Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду считает, что россиянин Хабиб Нурмагомедов победит в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе против Джастина Гэтжи. Криш подхватил коронавирус в расположении национальной команды и отправился домой самоизолироваться. Звездному футболисту скучно без тренировок и матчей, поэтому он пообщался с подписчиками в лайве инстаграма.

Один из пользователей попросил Роналду дать прогноз на бой между Нурмагомедовым и Гэтжи. На вопрос о том, кто победит, Рон уверенно ответил: «Конечно, Хабиб. Мой брат. Иншаллах».

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Звездный португалец дружит с российским бойцом уже пару лет. Хабиб – большой футбольный фанат, в 2018 году он по приглашению «Реала» и самого Криша приехал на матч «сливочных» против «Реал Сосьедада» в Ла Лиге. Роналду вручил Нурмагомедову футболку с матча, украшенную автографом. Представитель смешанных единоборств в ответ подарил Рону папаху. «Приятно было тебя повидать, бро», – написал обладатель пяти «Золотых мячей» в инстаграме.

В том же году у россиянина спросили, не хочет ли он пригласить приятеля в качестве секунданта на один из боев. «Хороший вопрос, я спрошу у Роналду. Думаю, если у них будет межсезонье, то почему бы и нет, можно попробовать. Если нет, то боюсь, что не получится», – ответил Хабиб. Неизвестно, выйдет ли Криш из карантина до титульного поединка Нурмагомедова, но, похоже, он в любом случае будет следить за боем россиянина на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Джастин Гэтжи удерживает временный чемпионский титул после победы над Тони Фергюсоном.

Бой состоится 24 октября.

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