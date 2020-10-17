Экс-чемпион UFC в полутяжелой и тяжелой весовых категориях Даниэль Кормье из США и шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев устроили показательный поединок.
Схватка состоялась прямо в отеле «Бойцовского острова» в Абу-Даби.
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А еще ребята договорились о совместной тренировке:
– Брат, для меня будет честью, если мы сможем потренироваться сегодня вечером, – написал Чимаев.
– Я работаю. Назови время. Я буду там.
- Чимаев выиграл все 9 боев в ММА, три из которых он провел в рамках промоушна UFC.
- 19 сентября уроженец Чеченской республики победил нокаутом Джеральда Мершарта в рамках UFC Fight Night 178.
- Статистика Кормье – 22 победы и 3 поражения. Последние два боя американец проиграл Стипе Миочичу (17 августа 2019 года и 15 августа 2020 года).
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