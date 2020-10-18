В Абу-Даби на арене «Флэш-Форум» прошел UFC Fight Island 6 – последний турнир перед ожидаемым боем Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гетжи.

Главный бой

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Хедлайнерами выступили Брайан Ортега и Чансун Джун. Претендентский бой в полулегком весе получился долгожданным из-за конфликта американца и корейца: в марте 2019-го мужчины пересеклись в зрительском зале на UFC 248 и поцапались. Так же ранее сорвался их бой из-за травмы Ортеги.

Но в ночь на 18 октября уже ничего не помешало схватке. От Ортеги ждали классической возни в партере и джиу-джитсу, но американец уверенно провел бой в стойке. Битва продлилась все пять раундов и завершился победой 29-летнего Ортеги – 50:45, 50:45, 50:45. По статистике Брайан существенно превзошел Корейского Зомби – 126 на 62 по значимым ударам, 3-0 по успешным тейкдаунам и 2-0 по нокдаунам.

Для Ортеги это 15-я победа в ММА при одном поражении от Макса Холлоуэя.

Главный кард

Джессика Андраде победила Кэтлин Чукагян техническим нокаутом в первом раунде (4:55). Бой продлился 4 минуты 55 секунд.

Джонатан Мартинез победил Томаса Алмейду единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Джеймс Краус победил Клаудио Сильву единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Джим Крут нокаутировал Модестаса Букаускаса в первом раунде (2:01). Этот удар заслуживает отдельного внимания.

Прелимы

Одним из самых интересных боев зрителей из России стала встреча легковесов Саида Нурмагомедова и Марка Штрайгля. Конечно, многих привлекала фамилия Саида, но он не состоит в родстве с Хабибом.

Это не помешало ему вырубить Штрайгля в первом рауде – для победы потребовалась всего 51 секунда. Теперь в UFC у него три победы и одно поражение.

Внимание привлек бой между русским и дагестанцем: Максим Гришин встретился с Гаджимурадом Антигуловым. В жестком бою за две секунды до завершения второго раунда рефери зафиксировал победу Гришина техническим нокаутом.

Еще прелимы:

Джиллиан Роберстон победила Полиану Ботельо единогласным решением судей (29-28, 29-27, 29-27). После боя Джиллиан заявила, что хотела бы видеть своей следующей соперницей 35-летнюю Антонину Шевченко.

Гурам Кутателадзе победил Матеуша Гамрота раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).

Джейми Малларки победил Фареса Зиама единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Юн Ёнг Парк победил Джона Филлипса единогласным решением судей (30-25, 30-25, 30-25).

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