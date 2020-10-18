«Всем Салам Алейкум. Последние несколько дней Умар пролежал в отеле с высокой температурой, которая была вызвана стафилококковой инфекцией. Но, несмотря на это, он и вся наша команда были настроены, что он выступит 24 октября.Сегодня утром, перед нашим вылетом в Абу-Даби, ему стало хуже и его госпитализировали в Дубае. Выздоравливай, братишка, значит, так было суждено», – написал в инстаграме брат Умара Хабиб Нурмагомедов.