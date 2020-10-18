Поединок российского бойца Умара Нурмагомедова против казахстанца Сергея Морозова на турнире UFC 254 отменен. 24-летнего Нурмагомедова госпитализировали в Дубае.
«Всем Салам Алейкум. Последние несколько дней Умар пролежал в отеле с высокой температурой, которая была вызвана стафилококковой инфекцией. Но, несмотря на это, он и вся наша команда были настроены, что он выступит 24 октября.Сегодня утром, перед нашим вылетом в Абу-Даби, ему стало хуже и его госпитализировали в Дубае. Выздоравливай, братишка, значит, так было суждено», – написал в инстаграме брат Умара Хабиб Нурмагомедов.
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- В активе Умара Нурмагомедова 12 побед и ни одного поражения в ММА.
- Хабиб 24 октября проведет титульный поединок против американца Джастина Гэтжи. В случае победы Нурмагомедов сохранит титул лучшего легковеса UFC.
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