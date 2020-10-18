Полусредневес UFC Зелим Имадаев назвал героем убийцу Самюэля Пати – учителя, который работал в одной из школ пригорода Парижа Конфлан-Сент-Онорин.

16 октября Пати был убит 18-летним чеченцем, беженцем из России Абдуллахом Анзоровым. Злоумышленник, вооруженный большим ножом, напал на учителя возле школы и нанес ему серию резаных ран в области шеи, после чего отрезал голову. По словам очевидцев, в момент нападения преступник выкрикнул «Аллах акбар».

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Поводом для убийства стала карикатура на пророка Мухаммеда, опубликованная в издании Charlie Hebdo, которую Пати показал ученикам на уроке свободы слова.

Нападавший попытался скрыться, но полиция быстро оказалась на месте. Сотрудники органов правопорядка догнали Анзорова в соседнем городе Эраньи. На требование сдаться он стал угрожать им оружием, после чего был застрелен.

Имадаев в инстаграм-сторис назвал Анзорова «героем». Другой боец смешанных единоборств из России – Альберт Дураев – написал в сторис, что «во Франции свобода слова потеряла свое начало». К тексту Дураев добавил ухмыляющийся смайлик (🤣). Сейчас посты доступны в твиттер-аккаунте «Двач».

25-летний Имадаев провел три поединка в UFC и потерпел три поражения.

Дураев подписал контракт с UFC в сентябре 2019 года, но пока не дебютировал в промоушене.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство Пати «типичной террористической атакой исламистов».

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