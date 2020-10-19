Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи рассказал о подготовке к поединку против Хабиба Нурмагомедова и ожиданиях от боя за пояс абсолютного чемпиона.

Об отношении к Хабибу

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Каждый раз, когда я общался с Хабибом, он казался мне хорошим человеком. Но когда я увидел видео, где он заставил бездомного отжиматься, а потом дал ему деньги, то подумал, что это слишком. Понимаю, почему он так сделал, но я ни при каких обстоятельствах так бы не поступил. Если ты хочешь помочь – помоги. Не нужно заставлять их работать на тебя, если ты пытаешься им помочь. В остальном я считаю, что Хабиб – крутой чувак. Встречал его несколько раз, он дерзкий, но это хорошо для него.

Знаю одну сумасшедшую вещь о его фанатах: они самые серьезные парни на земле, но их очень легко довести до слез. И когда я уложу Хабиба, тысячи его поклонников будут плакать.

О подготовке

Не смотрел его бои специально. Смотрел их, когда они проходили, потому что я его фанат и фанат спорта. В общем, изучение боев Нурмагомедова не было частью моей подготовки.

Он, вероятно, никогда не дрался с кем-то, кто работал так же много и так же тяжело, как он сам. Я не трудился больше или усерднее, но я трудился ровно столько же. У Хабиба не было так много испытаний, и он точно никогда не выходил против кого-то, кто лучше готов к драке с ним, чем я. Психологически я готовился к этому бою так же долго, как и Хабиб. Мы оба занимаемся этим видом спорта с самого детства, мы одного возраста.

Я в форме. И я могу бороться 25 минут. Могу что угодно делать эти 25 минут. Я упорно работал над борцовской подготовкой, но я умею наносить урон, поэтому больше работал над этим.

В течение трех месяцев говорил сам себе: он надерет мне задницу, он заставит меня выглядеть как любитель. То же самое я повторял перед боем с Тони. Я не говорил себе, что смогу победить. Я никогда себе этого не говорю – наоборот, говорю, что проиграю. А потом я выхожу в клетку и дерусь, как за свою жизнь.

О плане на бой

24 октября будет война, а не борьба. Я попытаюсь вынести его, а он собирается вынести меня. В борьбе таких целей не бывает. Я попытаюсь сильно повредить его тело, мозг, ноги, печень, почки. Буду бить по всему, до чего смогу добраться. И если Хабиб думает, что наш бой будет состоять только из борьбы, то он сильно ошибается.

Фергюсон стремился меня уложить, когда я его немного побил, но не смог и даже не был близок к этому. Я всегда находился в недосягаемости. В этот раз случится так же. Я буду держать дистанцию и обороняться, а защита – это самая важная часть. Если он захочет побороться в середине, будем бороться. Я это могу. У клетки же его невозможно победить, – рассказал боец в интервью «Известиям».

Поединок Хабиба и Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове». Бой начнется примерно в 23:30 по Москве.

Нурмагомедов не бился больше года и выйдет в октагон после личной трагедии – летом от последствий коронавируса умер его отец и личный тренер Абдулманап.

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