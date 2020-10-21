Соперник Хабиба Нурмагомедова по поединку на UFC 254 американец Джастин Гэтжи стал лицом торговой марки TROJAN, которая специализируется на изготовлении и продаже товаров для взрослых – презервативах и интимных смазках.
Боец выложил в инстаграме рекламный пост, в котором продемонстрировал линейку резиновых изделий, и брутально подписал его: «Я защищаю себя внутри октагона, а презервативы защищают меня вне октагона».
Хабиб – Гэтжи
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- Бой между Хабибом и Гэтжи за титул в легком весе состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в рамках UFC 254.
- Для Нурмагомедова это будет третья защита пояса – все предыдущие он завершил досрочными победами.
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