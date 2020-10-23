В городе Хасавюрт (республика Дагестан) произошла трагедия: двое мужчин пришли в кафе «Вайнах» и расстреляли бывшего бойца MMA Шамиля Абдулмуслимова. Он скончался на месте.

Что не поделили участники конфликта?

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Как сообщает телеграм-канал Baza, у Абдулмуслимова возник спор с двумя местными жителями – 53-летним Мургамудином Мурадисовым и его 24-летним сыном. Сперва мужчины пообщались на повышенных тонах; когда ссора накалилась, Мурадисов вышел из помещения. Но очень скоро они с сыном вернулись, уже при оружии: у одного в руках была «Сайга» (охотничье ружье на базе автомата Калашникова»), у другого – дробовик.

Они расстреляли Абдулмуслимова, а затем начали драться с его соратниками. Как сообщает агентство «Интерфакс», конфликт между сторонами произошел из-за участка земли и расположенного на нем дома.

Стрелков уже задержали?

Да. Мурадисовы не скрывалась с места преступления – полиция задержала их в ресторане. По факту убийства возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете Дагестана. «В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», – говорится в сообщении.

В течение спортивной карьеры Абдулмуслимов провел 15 поединков по правилам MMA (+11, -4).

Последний бой Шамиль провел в 2013 году, уступив бразильцу Чарльзу Андраде на турнире Tech Krep FC 1 - Southern Front.

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