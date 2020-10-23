Российский боец MMA Вячеслав Василевский высказался о сгонке веса, к которой чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прибегает перед каждым боем.

«Не стоит ожидать сюрпризов, опираясь на то, как выглядел Хабиб на взвешивании. Он же всегда много гоняет вес. С ним работает команда профессионалов, которые знают, как быстро восстановить бойца. Состояние Нурмагомедова – не проблема. Не думаю, что он себя хорошо чувствовал на взвешивании в предыдущие разы. Уверен, через час после этого Хабиб мог делать проходы в ноги.

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Однажды я дрался в Bellator с Майклом Фалькао. Так его на взвешивание принесли и кинули на весы, как тушу. Он вообще никакой был. А на следующий день Майкл проиграл два первых раунда, но сильно прибавил в третьем. Кто бы мог такое представить на взвешивании, куда его будто из кастрюли вареного вытащили?

Но такая весогонка – это неправильно. Бои сейчас проходят не в октагоне, а в сауне. Нурмагомедов мог бы перейти в более тяжелую весовую категорию. По габаритам Хабиб не уступает полусредневесам. Конечно, нынешнее положение – это титулы, деньги и популярность. Но мы же соревнуемся в единоборствах. А сейчас идет соревнование по сгонке веса», – цитирует Василевского Vseprosport.

Перед боем против Джастина Гэтжи Хабиб показал вес 70,3. Чтобы уложиться, бойцу из России пришлось снять всю одежду и попросить у организаторов специальное полотенце.

Поединок Хабиб – Гэтжи пройдет 24 октября на «Бойцовском острове». В случае победы Нурмагомедов защитит титул чемпиона UFC в легком весе.

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