Российский боец Александр Волков победил американца Уолта Харриса на турнире UFC 254, который проходит на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Поединок закончился во втором раунде техническим нокаутом в исполнении Волкова.
Хабиб – Гэтжи
Хабиб объявил о завершении карьеры
- Волков улучшил статистику в смешанных единоборствах до 32 побед при 8 поражениях (в UFC – 6-2).
- 24 октября Волков отпраздновал свой день рождения – ему исполнилось 32.
- Главное событие UFC 254 – бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи, переходи в наш лайв, чтобы узнать о его результате в числе первых.
Хабиб – Гэтжи
Хабиб победил Гэтжи во 2-м раунде
Хабиб – Гэтжи
Дагестанец из UFC решил вопросики – ушатал соперника за 259 секунд