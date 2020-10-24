На «Бойцовском острове» в Абу-Даби прошел турнир UFC 254, в рамках которого Хабиб Нурмагомедов в третий раз защитил титул чемпиона промоушена в легком весе, победив американца Джастина Гэтжи.

Сразу после окончания поединка Нурмагомедов упал на колени в центре октагона и заплакал. Бой против Гэтжи стал для Хабиба первым после смерти его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

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Хабиб объявил о завершении карьеры
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  • После победы над Гэтжи Хабиб объявил о завершении карьеры.
  • Нурмагомедов закончил карьеру с непобедимым рекордом – 29-0.

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