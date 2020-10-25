Камал Шалорус

Как победил: удушение сзади

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Дебют Хабиба в UFC случился в январе 2012 года на UFC on FX в Нэшвилле. Имевшему на тот момент рекорд 17-0 в профессионалах Нурмагомедову достался неприятный противник – 31-летний иранец Шалорус. Всего на счету Камала было 7 побед и 2 ничьи, но лишь один бой в UFC (поражение от Джима Миллера), поэтому поединок против Хабиба был в каком-то смысле определяющим. Россиянин решил судьбу иранца в третьем раунде – после этого поражения Шалорус проиграл еще и Рафаэлю дос Аньосу и вылетел из организации.

Глейсон Тибау

Как победил: единогласное решение судей

Спустя полгода Хабиба выпустили против бразильца, который к 29 годам провел 34 боя, больше дюжины из которых в UFC. Мускулистый бразилец три раунда выпутывался из захватов Нурмагомедова и скалой стоял на фоне ударов в голову. Несмотря на храбрость и выдержку, рассчитывать на милость судей было глупо – все отдали предпочтение россиянину (30-27, 30-27, 30-27).

Тиаго Таварес

Как победил: технический нокаут, удары

В январе 2013-го Хабиб одержал нехарактерную для себя победу над еще одним бразильцем. Таварес побаивался соперника первые полторы минуты, а как только подпустил к себе Нурмагомедова, сразу рухнул на канвас (обратите внимание на нерешительность рефери остановить бой). Это была шестая из итоговых семи побед Хабиба, где ему помогла ударная техника. Кстати, после поединка бразилец провалил допинг-тест и получил бан на 9 месяцев.

Абель Трухильо

Как победил: единогласное решение

Хабиб и Абель зажгли еще на официальных мероприятиях до боя, едва не подравшись во время церемонии взвешивания. Конечно, такие же заведенные оба вышли в октагон, но Нурмагомедов оказался для дерзкого американца неукротимым зверем: россиянин за 15 минут провел рекордное для UFC число тейкдаунов (21) и закономерно победил.

Пэт Хили

Как победил: единогласное решение

Для американца это был 45-й бой в профессионалах, и он очень хотел победить – в первых двух раундах разменивался с Хабибом ударами в стойке, а в третьем попер в атаку, но лишь пропускал тейкдауны и получил по голове, лежа на настиле.

Рафаэль дос Аньос

Как победил: единогласное решение

Третий бой подряд, в котором Хабиб не добил соперника за 15 минут. Причем изначально Нурмагомедов не должен был драться – его вызвали после травмы другого спортсмена из России Рустама Хабитова.

Дос Аньос к тому моменту удерживал винстрик из пяти побед, четыре из которых добыл благодаря судьям. Вероятно, Рафаэль и в поединке с Хабибом планировал отсидеться, но не получилось. Россиянин проявил себя активнее и оказался в фаворе у арбитров.

Даррелл Хорчер

Как победил: технический нокаут, удары

В 2016-м Хабибу дали новичка промоушна из США, но 183-сантиметровый блондин абсолютно оказался не готов к борьбе и выходам из захватов. Нурмагомедов весь бой использовал слабое место противника и забил его в середине второго раунда.

Майкл Джонсон

Как победил: болевой прием, кимура

За два месяца до поединка с Хабибом на тот момент 30-летний американец забил Дастина Порье, причем настолько красиво и убедительно, что получил бонус за выступление вечера. На то же самое он рассчитывал в схватке с Нурмагомедовым, но не разгадал его манеру – будущий российский чемпион кидал соперника из одной стороны в другую и забивал сверху в канвас, но победил красивым удушающим приемом. После этого поединка Хабиб еще настойчивее потребовал у Дэйны Уайта бой за титул.

Эдсон Барбоза

Как победил: единогласное решение

В самом поединке не оказалось ничего сверхвыдающегося – Хабиб был намного сильнее противника и чудом не победил досрочно. Интереснее то, что после боя Барбоза затаил обиду на Нурмагомедова: на любые вопросы о перспективах российского бойца бразилец хвалил не Хабиба, а его будущих соперников, и желал им удачи. Но никто из них так и не нанес поражение герою.

Эл Яквинта

Как победил: единогласное решение

В этом поединке Хабиб заполучил пояс в легком весе, хотя изначально должен был драться с Тони Фергюсоном, но тот за неделю до боя порвал связки, оступившись на съемках ESPN. Яквинта оказался лишь четвертым вариантом в списке претендентов на бой: о снятии Макса Холлоуэя объявили на взвешивании (плохое самочувствие), Энтони Петтис отвалился из-за слишком высоких требований (миллион долларов), а Пол Фелдер не подошел из-за низкого рейтинга.

Эл в итоге вышел и даже выстоял пять раундов в не самом ярком поединке, но проиграл судейским решением.

Конор Макгрегор

Как победил: болевой, залом шеи

Ирландец был наказан за слишком острый язык и обилие грязных слов в сторону как самого Хабиба, так и его народа. Все помнят, каким жалким Конор оказался в клетке, уступив Нурмагомедову даже в своей сильной игре – обмене ударами. Ну и, конечно, этот поединок останется в памяти из-за скандального прыжка россиянина в зал к друзьям Макгрегора, который обошелся ему девятью месяцами без боев и штрафом в 500 тысяч долларов.

Дастин Порье

Как победил: удушающий сзади

Поединок состоялся в сентябре 2019-го и был окутан любезностями и приятным человеческим отношением. Хабиб задушил Дастина в третьем раунде, но после надел его футболку, рассказал о благотворительной деятельности американца и пожертвовал в его фонд деньги от выступления. Круто, что поступок Нурмагомедова в итоге сподвиг и других богатых людей помочь Дастину в его деле.

Джастин Гэтжи

Как победил: удушающий, треугольник

Самый свежий и последний бой в карьере Нурмагомедова. Перед поединком Гэтжи описывался как самый опасный соперник Хабиба за всю карьеру, а на деле Джастин оказался не готов к давлению и не справился с нервами. Действующий чемпион довел счет побед до 29, а потом неожиданно для всех завершил карьеру непобежденным супергероем и лучшим бойцом UFC за всю историю.

БУДЕТЕ ЛИ ВЫ СКУЧАТЬ ПО ХАБИБУ? Да, без него будет неинтересно смотреть ММА Да, но продолжу смотреть бои Нет, он скучный

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