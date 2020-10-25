В одном из главных боев андеркарта UFC 254 выступил россиянин Александр Волков, которому в день поединка исполнилось 32 года. Волков победил 37-летнего американца Уолта Харриса. Россиянин одержал победу техническим нокаутом во втором раунде.

После боя Александра обсуждали не только его победу, но и его невероятную татуировку на всю спину. Работу над ней спортсмен начал еще летом и потратил на нее 55 часов.

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«Моя спина уже не будет прежней! Спасибо Максиму Кислицину за кропотливый труд по сложнейшему перекрытию старой татуировки на моей спине! Мы проделали огромный объем работы, и я рад, что доверил это настоящему профессионалу своего дела. Это сложно и больно, но результат стоит того!» – рассказал Волков в инстаграме.

В комментарии к посту Волкова пришли не только восхищенные фанаты, но и хейтеры, которым не понравилась татуировка.

«Если татуировки на моем теле вам не нравятся, мне не нужно об этом знать, – парировал Александр. – Ну а если однажды вы решитесь на это сами, то самый лучший совет – выбрать крутого мастера».

На счету Волкова 40 боев в ММА, 32 победы и 8 поражений.

Харрис одержал 13 побед, девять раз проиграл, еще один поединок не состоялся.

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