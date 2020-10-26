Диллон Дэнис, американский боец MMA и спарринг-партнер Конора Макгрегора, обратился к бойцу MMA Хабибу Нурмагомедову.

«Наслаждайся пенсией, Хабиб», – написал Дэнис в твиттере, прикрепив к посту знаменитую фотографию Нурмагомедова в ванной.

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Диллон постоянно поддевает Орла – например, после его заявления об уходе из MMA Дэнис написал, что Хабиб завязал со спортом из-за боязни реванша против Конора Макгрегора. Когда же ирландец прокомментировал завершение карьеры Нурмагомедовым в комплиментарном стиле, Дэнис стыдливо удалил твит.

В мае этого года Диллон похвастался, что после знаменитого выпрыга Хабиба из клетки успел стукнуть дагестанца по голове. Видимо, американец считает этот эпизод квинтэссенцией своей карьеры в MMA, где он на профессиональном уровне провел всего 2 поединка.

«Самое смешное, что, когда он прыгал через сетку, у него были подняты руки и ноги, и я не знал, как именно он хочет меня ударить – рукой или ногой? Так что я перекрылся, а затем нанес ему удар справа. Помню, что он пошел вперед, и я достал его апперкотом. После этого он попытался сбежать, а я схватил его за голову.

Там творился полный беспредел, все начали драться, вокруг появилось много копов, но Хабиб меня даже не коснулся. Я помню, что нанес ему несколько хороших ударов, он попытался сбежать от меня, но я держал его голову и бил апперкоты», – хорохорился Дэнис в январском интервью.

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24 октября Хабиб победил Джастина Гэтжи, в третий раз защитил титул лучшего легковеса UFC и прямо в октагоне объявил о том, что уходит из спорта.

Нурмагомедов завершил карьеру с непобедимым рекордом – 29-0.

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