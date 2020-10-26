Тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал, кого лучший боец промоушна боится больше всего на свете.

«Когда Хабиб только появился в ACA, сложно было представить, что он будет жить в Сан-Хосе, потому что это очень, очень дорого. Тогда у него практически не было никаких денег. На первых порах его взяла к себе тренер по борьбе Кэролин Вебстер. Поселила в своем доме.

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У Кэролин дома было много собак. Они такие маленькие – особо не на выгул, живут только в доме. И тут выяснилось, что Хабиб дико боится собак! И он выгнал этих домашних собачек на улицу! Они должны жить внутри, а он выселил их на улицу. Еще Хабиб везде там по территории развесил сушиться свои перчатки, что-то сушилось на дереве даже…

Кэролин звонит мне: «Эммм, Хавьер, я не знаю, как это сказать вам, но Хабиб выселил всех моих собачек на улицу, а они должны жить в доме». Я звоню Хабибу: «Ты зачем выгнал их на улицу?» – «Тренер, я боюсь собак! Ничего не могу с собой поделать», – поделился историей Мендес в интервью Submission Radio.

В ночь с 24 на 25 октября Хабиб задушил Джастина Гэтжи во втором раунде UFC 254, использовав прием «треугольник».

Сразу после поединка Хабиб объявил о завершении карьеры, он остался непобедимым в ММА – 29-0.

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