Боец ММА Магомедо Исмаилов рассказал, как в одиночку подрался в Москве против толпы скинхедов.

«Мы сидели толпой в Москве: чеченцы, я. Все разговариваем на какие-то воинственные темы, такие, что мы идём только вперёд: газ, мужество, честь! Чеченцы, дагестанцы, кто хочешь.

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И в один момент мы все подорвались: там кто-то пробегал, крикнул «скины!» и исчез. И вот я каким-то образом, не знаю, на этой заряженной волне вперед всей толпы выбежал, и вот на меня бегут пять человек. Они не то что сильно большие, здоровые. Ребята лысые, в сапогах. Думаю, чего они на нашу толпу бегут? Так улыбнулся, ухмыльнулся – на толпу прут. И встал так, в один момент поворачиваюсь, а сзади никого нет, вообще ни души. Вот это я попал!

Они меня били, я уже не знал, что делать. Я сюда повернусь – отсюда прилетит, туда повернусь – оттуда. Они как-то слаженно меня так окружили со всех сторон. Они мне мою же куртку надели на голову, я в ней запутался. Даже порвал ее, в один момент так вышел из себя, прошел в ноги, думаю, ты же борец! Что с тобой, что ты там машешь то сюда, то туда?

Прошел одному в ноги и побежал с ним вперед, а эти за мной побежали. Я пока бросал его, больше не дрался ни с кем. Удары не наносили такой ущерб, чтоб я вырубился, – пропускал, бывало, но контролировал. Я тоже в минусе не остался, нормально подрался. Потом были ребята, которые подключились. Уже пора было убегать, я уже бил их, уже убегали они», – рассказал Исмаилов в интервью ютьюб-каналу Василия Конова.

На счету Исмаилова 19 боев и 16 побед в ММА.

Последний поединок он провел в июле 2020 года, техническим нокаутом одолев Александра Емельяненко.

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