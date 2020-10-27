24 октября боец из России защитил чемпионский пояс, победив Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде в рамках главного боя UFC 254. Орел заявил, что это его последний поединок. Единственной его просьбой было первое место во вневесовом рейтинге промоушна. Глава организации Дэйна Уайт на пресс-конференции после ивента сказал, что Хабиб этого заслуживает, и сдержал слово – в обновленном топе Нурмагомедов оказался на вершине.

На официальном сайте организации перемена уже отражена, сам россиянин чуть раньше сообщил о ней подписчикам. «Это была работа всей моей жизни, я ничего не получил легко, и ничего мне не далось просто так. Упорный труд, надежда на Аллаха и терпение – вот три качества, которые мне помогли прийти к успеху. И конечно же постоянный контроль и советы отца, который вложил в меня очень много времени и труда», – написал Хабиб и прикрепил обновленный рейтинг с собой на вершине.