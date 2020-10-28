По словам американского бойца ММА, есть много бойцов, которые заслуживают первой строчки больше, чем чемпион в легком весе из России.

«Джон Джонс, Андерсон Силва, Сен-Пьер - все эти ребята гораздо лучше Хабиба. У всех есть чемпионские пояса. Про этих ребят забыли. Его победная серия составляет 13 боев, у меня было 12. Он никогда не дрался со мной, его бы серия прервалась», – заявил Фергюсон в эфире Submission Radio.