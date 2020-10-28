Тони Фергюсон подверг критике решение UFC поместить на первую строчку рейтинга бойцов чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
По словам американского бойца ММА, есть много бойцов, которые заслуживают первой строчки больше, чем чемпион в легком весе из России.
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«Джон Джонс, Андерсон Силва, Сен-Пьер - все эти ребята гораздо лучше Хабиба. У всех есть чемпионские пояса. Про этих ребят забыли. Его победная серия составляет 13 боев, у меня было 12. Он никогда не дрался со мной, его бы серия прервалась», – заявил Фергюсон в эфире Submission Radio.
- 24 октября Хабиб победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
- Сразу после поединка 32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры и попросил руководство UFC поставить его на первую строчку.
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