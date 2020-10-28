Российский представитель MMA Магомед Исмаилов ответил на слова Ксении Собчак о том, что президент Франции Макрон для нее – герой.

16 октября в пригороде Парижа был обезглавлен учитель Самюэль Пати. Поводом для убийства стала карикатура на пророка Мухаммеда, опубликованная в издании Charlie Hebdo, которую Пати показал ученикам на уроке свободы слова. По словам очевидцев, в момент нападения убийца выкрикнул «Аллах акбар». Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее «типичной террористической атакой исламистов» и подчеркнул важность свободы слова.

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Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на произошедшее и выразила солидарность с французским лидером. «Свобода – самое ценное, что есть у человека. И именно свободу все мировые религии, все государства мира пытаются отнять. Вопрос степени и баланса. То, что произошло во Франции – очень важно. Макрон мой герой в эти дни», – написала Собчак в инстаграме.

Магомедова слова Ксении не оставили равнодушным. «Президент Франции – исламофоб. По причине этого он пытается задеть и оскорбить чувства верующих. В эти дни он –герой Ксении Собчак, как она выразилась у себя на странице. Обращаясь к Ксении Собчак, хочу сказать. Ты – грязное и тупое животное. Ты словно цветочек произросла из кучи дерьма. Несмотря на твой вид, на то, что ты девушка, от тебя стабильно воняет говном. Это немного свободы слова для тебя.

А для всех здравомыслящих людей хочу разъяснить. Оскорбления – это не свобода слова. Вот я сейчас подойду к человеку на улице и буду говорить ему: «Твоя мама – тварь, твои дети – твари и так далее». Если он разобьет мне лицо, это будет ожидаемым результатом. Я же его провоцировал, оскорблял его маму, детей, я провоцировал его на какие-то действия, по причине которых мое лицо оказалось разбитым. Давайте не будем путать вседозволенность со свободой слова. Я не могу просто так оскорблять человека, задевать его чувства и так далее», – сказал Магомед в видео в инстаграме.

На счету Исмаилова 19 боев и 16 побед в ММА.

Последний поединок он провел в июле 2020 года, техническим нокаутом одолев Александра Емельяненко.

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