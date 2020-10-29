Режиссер Река Валерик в интервью «Медузе» рассказал о создании фильма «Тихий голос» – участника фестиваля документального кино «Артдокфест» в 2020 году. Картина посвящена бойцу MMA по имени Хаваж, который вынужденно уехал из Чечни после того, как старший брат узнал о его гомосексуальности. После переезда в Бельгию Хаваж больше не может заниматься смешанными единоборствами: как утверждает Валерик, из-за большой чеченской общины, которая живет в этой стране, существует риск для жизни и здоровья юноши. Eurosport выписал самые важные цитаты из разговора с режиссером.

Почему Хаваж бежал из Чечни

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В фильме это остается за кадром. Я могу сказать, что человека, с которым он встречался, задержали и пытали. В телефоне у этого человека была переписка с Хаважем, так узнали, что он один из них. Мне, конечно, хочется сказать больше, но надо понимать, что ММА в Чечне – это самый распространенный вид спорта сейчас. В Чечне – если брать не официальную статистику, в которой ложь, а реальную жизнь – огромная безработица. И огромная рождаемость, очень много молодежи, мальчиков. Единственный социальный лифт – спорт.

Правительство в лице президента отдает предпочтение спорту, чему-то зрелищному. Поэтому чеченский парень должен быть сильным и спортивным, тогда он сможет получить награды, деньги, квартиру, машину и все в таком роде. Другой перспективы в Чечне нет: или вы оттуда уезжаете, или, если вы парень, занимаетесь спортом, чтобы вас заметили. Поэтому человек нетрадиционного сексуального направления, который занимается ММА, оказывается в самом центре режима.

Как Хаважу удалось уехать в Бельгию

Если не ошибаюсь, он летел в страну, для которой человеку с российским паспортом не нужна виза, но во время пересадки в Бельгии вышел, сдался властям и попросил политическое убежище. Для него это было очень травматично, потому что он практически не мог говорить в то время. Местные иммиграционные службы связали его со службой, которая помогает людям в такой ситуации. Но процедура по получению политического убежища затянулась.

Организация, которая ему помогала в Бельгии, в целях безопасности сделала для него условия как в программе по защите свидетеля. Дело в том, что в Бельгии очень большая чеченская община, и для Хаважа это было опасно. Раньше Хаваж занимался ММА – это самый популярный спорт в Чечне. У него была страница в инстаграме, его могли узнать. Поэтому для его безопасности ему приходилось все время переезжать – это были разные отели, города. Днем он практически никуда не выходил, только ночью иногда выходил, курил. Когда я с ним познакомился, он был в таком полусонном состоянии, все время хотел быть в комнате, спать и не просыпаться. Он надеялся, что вот он выспится и все уйдет – такое отрицание реальности. Так бывает, когда у вас психологический, эмоциональный шок. Это депрессия, да.

Как Хаважа возненавидели в семье

– Мать Хаважа рассказывает, что его старший брат сжег все фотографии Хаважа, даже детские. Вы понимаете, почему ему было достаточно того факта, что Хаваж гей, чтобы возненавидеть его?

– Я бы сказал, что это, во-первых, связано с менталитетом, с религией, в которой это считается смертным грехом. Но самое главное то, что для всей семьи это стыд, для всего рода: семью Хаважа не будут уважать, его брата не будут уважать, никто не выйдет замуж за его брата. И единственное, с их точки зрения, что может это пятно смыть, – если этого человека, Хаважа, не станет. Общество в Чечне очень клановое, так как всего населения там только миллион, многие друг друга знают или состоят в дальних родственных отношениях. Это не Москва, где вы можете раствориться.

И конечно, для брата Хаважа было шоком, что он должен поднять руку на младшего брата, которого он защищал всю жизнь. Хаважа привезли домой ночью, отдали брату и сказали, чтобы он завершил работу, сделал так, чтобы Хаважа не стало. Брат не знал, что с этим делать. Когда к вам приходят люди в форме, это очень страшно, я вас уверяю. Я встретился с таким однажды, и у меня панический страх даже при мысли об этом.

Получается очень тяжелая ситуация, когда на вас давит общество, давит режим, чтобы вы это сделали. Но с другой стороны, это ваш брат, и вы не можете понять, что значит гомосексуальность, как это может быть. Ведь это ваш брат, которого вы знаете с детства и не подозреваете, что он гей, вы думаете, что это неправда, ищете ему оправдание. Брат Хаважа не смог его убить, поэтому избил и дал ему исчезнуть.

С бывшим бойцом по-прежнему общается мать

Его мама и брат до сих пор в Чечне. Мама очень сильно и резко постарела. Она потеряла своего мужа во время войны и сама вырастила этих двух мальчиков, сидела с ними в подвалах, когда были бомбежки, поставила их на ноги, отдала им всю жизнь. И она была очень горда, что вырастила таких замечательных мальчиков, что Хаваж – спортсмен, уважаемый парень. Она была вся такая гордая, с прямой осанкой.

Теперь она сгорбилась, боится взглядов других людей. Что бы она ни придумывала, все прекрасно знают, что произошло. Знают, что Хаваж не получил никакую стипендию, чтобы уехать учиться из-за границу. Она старалась придумывать разные истории, оправдания, но когда все общество смотрит на нее и она не может с кем-то поделиться, должна все держать в себе, это убивает.

Рамзан Кадыров Фото: Getty Images

Она не знала, что это значит – быть геем. Она думала, может, это ее вина, что она что-то не так сделала. Она ходила к муфтию, чтобы узнать, как это вылечить. А затем стала сама читать «Новую газету», искать информацию, куда такие люди, как Хаваж, уезжают. В какой-то момент она решила, что Хаваж в Канаде, потому что президент Чечни в одном интервью сказал: «Забирайте их в Канаду вашу». И тогда она стала искать, где находится Канада, поняла, что это вообще другой материк, очень далеко и там холодно. Она стала думать: «Боже мой, кто ему будет готовить еду, как он будет одеваться, не холодно ли ему там». Она посмотрела, что есть большая разница во времени, и стала отправлять сообщения тогда, когда в Канаде день. Она всю жизнь подстроила под Хаважа, чтобы писать ему сообщения, чтобы он вышел на связь с ней. Голос матери Хаважа не оставил меня равнодушным. Для фильма я больше выбрал ее, чем его.

Из-за переживаний Хаваж потерял голос

В самом начале мы общались письменно, потом его голос стал понемногу возвращаться к нему. Но он не общался с другими людьми. Может, дело в том, что тогда при мужественной внешности он мог говорить только очень писклявым голосом, как у семилетней девочки. Потом его голос резко обрывался или становился более грубым, а потом опять писклявым. Он не мог контролировать это. Если честно, мне было психологически тяжело слушать вот такой голос, потому что я чувствовал в нем боль и страдание.

Его голос до сих пор полностью к нему не вернулся. Для Хаважа потеря голоса – это как потеря личности. Он потерял практически все: ему нельзя говорить, что он из Чечни, пришлось придумать легенду, поменять имя. Тут возникает философский вопрос: «Что значит я? Это мой голос и мое прошлое, кем я являюсь?»

Президентом фестиваля «Артдокфест» является Виталий Манский, автор ряда документальных картин, в их числе – «В лучах солнца» (о жизни в Северной Корее) и «Свидетели Путина».

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