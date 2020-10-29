Полусредневес UFC Колби Ковингтон заявил, что у Хабиба Нурмагомедова не хватило бы смелости перейти в более тяжелую весовую категорию.

«Я думаю, именно из-за меня он не переходит в полусредний вес. Вот почему ему приходится столько сгонять. Все знают, что его нормальный вес в районе 190 фунтов (около 86 кг – Eurosport), он крупнее меня. Но я настоящий мужик и дерусь в своей весовой категории с соперниками любых габаритов. А Хабиб хочет бить только карликов.

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Хорошо, Хабиб, круто, что ты побил кучу малышей, целое сборище лилипутов. Но ты никогда не будешь драться в весе настоящих мужчин – например, в полусреднем. Ты знаешь, кто там, и знаешь, что не сможешь сохранить свой непобежденный рекорд», – приводит слова Ковингтона BJ Penn.

  • 24 октября Хабиб победил Джастина Гэтжи, в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе и объявил о завершении карьеры.
  • Нурмагомедов закончил карьеру в MMA с непобедимым рекордом – 29-0.

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