«Я думаю, именно из-за меня он не переходит в полусредний вес. Вот почему ему приходится столько сгонять. Все знают, что его нормальный вес в районе 190 фунтов (около 86 кг – Eurosport), он крупнее меня. Но я настоящий мужик и дерусь в своей весовой категории с соперниками любых габаритов. А Хабиб хочет бить только карликов.