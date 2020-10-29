Полусредневес UFC Колби Ковингтон заявил, что у Хабиба Нурмагомедова не хватило бы смелости перейти в более тяжелую весовую категорию.
«Я думаю, именно из-за меня он не переходит в полусредний вес. Вот почему ему приходится столько сгонять. Все знают, что его нормальный вес в районе 190 фунтов (около 86 кг – Eurosport), он крупнее меня. Но я настоящий мужик и дерусь в своей весовой категории с соперниками любых габаритов. А Хабиб хочет бить только карликов.
Хорошо, Хабиб, круто, что ты побил кучу малышей, целое сборище лилипутов. Но ты никогда не будешь драться в весе настоящих мужчин – например, в полусреднем. Ты знаешь, кто там, и знаешь, что не сможешь сохранить свой непобежденный рекорд», – приводит слова Ковингтона BJ Penn.
- 24 октября Хабиб победил Джастина Гэтжи, в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе и объявил о завершении карьеры.
- Нурмагомедов закончил карьеру в MMA с непобедимым рекордом – 29-0.