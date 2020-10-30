Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с одним из своих фанатов и дал совет, как отомстить Хорхе Масвидалю. В прошлом месяцев подруга болельщика изменила ему с этим бойцом.

«Она уехала в Майами и сказала, что у нее девичник. А на самом деле она спала с Масвидалем. Теперь я хочу сразиться с этим парнем. Что мне нужно, чтобы начать тренироваться, если я захочу выбить из него все дерьмо?» – спросил фанат.

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Хабиб выяснил у парня, сколько ему лет, а когда узнал, то ответил так: «Тебе 26? Ты слишком стар для этого. Я думаю, тебе надо купить собаку. Лучше питбуля – тогда у тебя будут шансы».

Хабиб объявил о завершении карьеры в ММА после победы над Гэтжи.

Нурмагомедов выиграл все 29 боев в ММА.

В июле Масвидаль проиграл бой Камару Усману титульный бой за звание чемпиона в полусреднем весе.

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