24 октября Хабиб задушил Джастина Гэтжи и завершил карьеру. Вскоре Орел поднялся на первое место в общем рейтинге UFC, а чуть позже рассказал, кто станет его наследником в промоушне. «По Махачеву план такой: если он побеждает Дос Аньоса, то следующий бой проводит до Рамадана. Если выигрывает его, то становится претендентом на титул, а в сентябре-октябре 2021 года дерется за пояс», – заявил Нурмагомедов.

Расклад выглядит оптимистично и впечатляюще, потому что Махачева боятся уже сейчас. Когда Дос Аньос вылетел с UFC 254, никто не захотел выходить против Ислама на коротком уведомлении – это слишком опасно.

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Ислам Махачев Фото: Getty Images

С одной стороны, у дагестанца довольно низкая позиция в рейтинге, то есть драться с ним невыгодно. С другой стороны, последний и единственный раз Махачев проиграл пять лет назад – с тех пор у него серия из шести побед. Как и Хабиб, Ислам тренировался у Абдулманапа, поэтому его борцовская база явно в полнейшем порядке. Осталось лишь выйти и доказать, что он достоин пояса.

Но есть и явные минусы. Во-первых, Махачев совсем не такой универсал, как Нурмагомедов. Если Орел все же готов зарубиться, то Ислам всегда предпочитает бороться. Иными словами, его стиль еще менее зрелищный, чем у Хабиба. Например, Махачев не удосрочил даже дебютанта UFC Армана Царукяна.

Во-вторых, Ислам дерется максимум дважды за календарный год. Ради пояса ему придется тотально ускорить подготовку и провести три боя за 10 месяцев (четко по плану Хабиба). На уровне UFC это объективно тяжело.

В-третьих, мы еще не видели Махачева против настоящих топов. Пять последних боев Ислама – четыре относительно крепких ветерана и перспективный новичок Царукян. Пока нет никаких намеков на элитных бойцов, но и Хабиб начал разматывать звезд довольно поздно. Достаточно сказать, что первый пояс Орел получил после пятираундовой возни с Элом Яквинтой – американец с тех пор накопил еще два поражения.

Вполне вероятно, Ислам повторит путь Нурмагомедова: сначала много скучной борьбы и регулярные битвы с ноунеймами, а потом резкий взлет и эпичная казнь всех королей легкого веса. Но пока Махачев совсем не выглядит фаворитом дивизиона – там правят другие люди. Кто может получить пояс после Хабиба?

Джастин Гэтжи

Вероятность титула: 35%

Скромный парень, который признал величие Орла, но сразу же оговорился, что после ухода аварца именно он достоин пояса. Конечно, Гэтжи смазал выступление против Нурмагомедова, но Джастин правда хорош, особенно когда не надо бороться. Американец зверски работает в стойке и мудро отзеркаливает тактику противника – на этом погорел Тони Фергюсон. Минусы Хайлайта – грепплинг и кардио: если его вымотать в партере, он просто сдохнет.

Дастин Порье

Вероятность титула: 35%

Старательный молодой человек, который достойно бился с Хабибом, но все равно постучал в третьем раунде. Дастин слегка академичен и временами осторожен (две последние победы – единогласным решением), но в его резюме лежат избиения Альвареса, Петтиса и Гэтжи, а это крайне солидно.

Представить Порье долгоиграющим чемпионом сложно, но и недооценивать американца нельзя: он круто готовится ко всем соперникам, фантастически вынослив и неплох в борьбе. Так что внешность отличника из колледжа однозначно обманчива.

Хабиб Нурмагомедов в поединке против Дастина Порье Фото: Getty Images

Тони Фергюсон

Вероятность титула: 20%

Легендарный боец из легкого дивизиона, который так и не встретился с Хабибом – пока что Тони воспринимают именно так. У него была грандиозная беспроигрышная серия, он поднимался из самых нокдаунов, его локти работали как мачете, но трагедия в том, что Фергюсон толком ничего не выиграл. Помешали травмы (в теле Тони уже куча железа), ментальное здоровье (попадал в дурку) и крах в решающем бою с Гэтжи.

По поводу величия Эль Кукуя никто не спорит, но у него остался максимум год, чтобы наконец добраться до пояса. Дальше он станет совсем дряхлым, поэтому надо срочно искать мощного оппонента.

Конор Макгрегор

Вероятность титула: 10%

Последние три года ирландец занимается полнейшей ерундой: он трижды завершал карьеру, путешествовал по весовым категориям, проигрывал главный бой в карьере, накидывался вискарем, бил стариков (пенсионера в баре и Ковбоя), а потом снова брал паузу.

В теории уход непобедимого Хабиба может вдохновить Макгрегора на камбэк: он до сих пор способен провести три боя за 6-9 месяцев и реально побороться за пояс. Вопрос исключительно в мотивации. У Ноториуса уже столько денег, что его не слишком волнует титул – проще устроить товарищеский махач с Порье в полусредней категории. Не нужно гонять вес, никто ничем не рискует, проиграть тоже не стыдно – кажется, Конор уже убил в себе спортивную агрессию.

Хабиб – Гэтжи Хабиб вовремя ушел из UFC. Он все равно лучший в истории 24/10/2020 В 22:42